Киев не стал передавать Донбассу свидетеля по делу о малазийском Boeing

В рамках обмена удерживаемыми лицами Киев не стал передавать представителям самопровозглашенных республик свидетеля по делу о сбитом над Донбассом летом 2014 года малазийском Boeing MH17, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

«Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах», – цитирует Грицака «Интерфакс».

Стороны противостояния в Донбассе отказываются признавать причастность к уничтожению самолета «Малазийских авиалиний» в июле 2014 года. В докладе международной следственной группы также утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был доставлен из России, а потом возвращен обратно. МИД России называет следствие предвзятым и указывает, что основные данные были получены от украинской стороны.

В среду были озвучены результаты обмена пленными между Киевом и ДНР. Украинские СМИ сообщали, что ДНР передала Киеву 58 человек и получила 165. ЛНР передала Киеву 16 пленных и вернула 75.