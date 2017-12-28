Киев не стал передавать Донбассу свидетеля по делу о малазийском Boeing

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29 декабря, пятница | Последнее обновление — 04:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В парламенте Британии пригрозили Facebook и Twitter санкциями
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Иностранных спекулянтов сменили реальные инвесторы в российское производство
МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы
Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»
Даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть
Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности
Почему за нас додумывает белорусский прокурор?
Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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Главный секрет устойчивости нынешней российской власти
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков
Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
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Московский автобус въехал в пешеходный переход
Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погиблиПодробности...
Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях
За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения СобчакПодробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккеяПодробности...
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