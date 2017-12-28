Захарова назвала пойманного в Москве шпиона сотрудником норвежских спецслужб

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже подданный Норвегии Фруде Берг работал на спецслужбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг. Он находится в России по туристической визе. Шестого декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «шпионаж», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Захарова также сообщила, что МИД проинформировал посольство Норвегии в России о произошедшем в установленном порядке. По ее словам, сейчас Берг находится в следственном изоляторе «Лефортово». «Ему предоставлены все предусмотренные законом права, в том числе помощь адвоката, переводчика, консульские встречи и медицинское обслуживание. Жалоб или каких-то претензий со стороны подследственного не поступает», – подчеркнула Захарова.

Она исключила возможность того, что инцидент с Бергом «глобально» повлияет на российско-норвежские отношения. «У нас развиваются отношения с Норвегией в различных областях. Такое случается, это неприятно, соответственно, и законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае», – сказала официальный представитель МИД.

Напомним, в декабре Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в шпионаже норвежца Берга.

Берг был задержан ФСБ в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения, касающиеся ВМФ России. Сведения Бергу передавал арестованный в конце ноября судом Житнюк, обвиненный в госизмене.