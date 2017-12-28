В магазинах «Перекресток» в Петербурге убрали все камеры хранения

Камеры хранения вещей покупателей были демонтированы в магазинах сети «Перекресток» в Петербурге.

«Ночью демонтировали все камеры хранения во всех «Перекрестках». Это распоряжение нашей компании», – передает «Интерфакс» слова администратора одной из торговых точек сети.

Тем временем вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что взрыв в Петербурге стал очередным вызовом горожанам, властям и правоохранительной системе.



«Мы как одна семья – ни одного пострадавшего человека не оставим без внимания и заботы городских властей. Сформирован штаб, работают мои коллеги, правоохранители. Самое главное – нам всем надо быть бдительными, тем более накануне праздников, когда у всех повышенное настроение и мы позволяем себе расслабиться», – передает РИА «Новости» слова Алабина.

Напомним, взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. Силу взрыва оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, были найдены поражающие элементы.

В четверг президент Владимир Путин назвал произошедший в среду вечером в супермаркете «Перекресток» в Петербурге взрыв терактом.

Сообщалось, что при взрыве пострадали 13 человек, пять из них остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии.

Охране и посетителям магазинов посоветовали не терять бдительности.