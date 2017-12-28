Литва вводит новые правила пропуска в погранзону с Россией и Белоруссией

Литва вводит новый порядок пропуска в пограничную зону в районе границы с Калиниградской областью России и с Белоруссией с 1 января 2018 года.

«Намеченные нововведения облегчат пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц», – сообщила служба охраны государственной границы Литвы, передает ТАСС.

Ведомство также подчеркнуло, что новые правила исключат сбор за пребывание на пограничных водоемах с целью рыбалки или отдыха.

Действующая система разрешений для нахождения в пограничной зоне Литвы отменяется. Служба охраны вводит единый список лиц, желающих попасть в эту зону. Для попадания в список необходимо подать заявление. Внесенным в перечень лицам достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Сообщается, что в 2017 году за нарушение режима пересечения границы литовские пограничники наказали около 300 человек. Нарушителей предупреждали или штрафовали на сумму до 90 евро. Штраф за повторное нарушение – 170 евро.

Ранее в декабре начальник службы охраны госграницы Ренатас Пожела сообщал об ужесточении режима погранзоны в целях укрепления охраны внешних границ Евросоюза.

В январе 2017 года Литва заявляла о будущем строительстве забора на границе с Калининградской областью.