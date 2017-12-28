Фигурант дела о стрельбе на фабрике в Москве доставлен в СК

Мужчину, который в среду открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве, доставили в следственный отдел, ему планируют предъявить обвинение, сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, 49-летний мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления, доставлен в отдел для проведения следственных действий, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и решен вопрос о мере пресечения», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия; один человек погиб, еще несколько получили ранения. Позже Аверьянов был задержан в Москве.

Аверьянов заявил, что открыл стрельбу в пришедших на предприятие людей якобы в целях самообороны, так как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.