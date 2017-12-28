Сын главного новосибирского пристава получил девять лет колонии

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к девяти годам колонии строгого режима 24-летнего сына главного судебного пристава области Виталия Эрлера – Вадима, обвиненного в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

«Приговором суда Эрлер признан виновным по статье УК РФ «покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в составе организованной группы в крупном размере», назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Как рассказала старший помощник руководителя Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК Яна Стрижова, Эрлера задержали полицейские в сентябре 2017 года в районе новосибирского речного порта. У него были обнаружены 30 свертков с наркотическим веществом.

В ходе следствия Эрлер рассказал, что решил заработать деньги на наркоторговле и приобрел наркотическое вещество массой около 60 грамм и расфасовал его по 40 пакетам. 30 свертков изъяли полицейские, 10 он успел разместить по закладкам, которые позже выдал правоохранителям.

Напомним, ранее впервые в истории России Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению главаря банды, занимавшейся контрабандой наркотиков.