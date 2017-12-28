В Кремле оценили уровень сотрудничества России и США по Сирии

Плотного сотрудничества Москвы и Вашингтона по сирийскому урегулированию по-прежнему нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли такое взаимодействие «распасться», передает ТАСС.

При этом Дмитрий Песков выразил отметил, что «каналы обмена информацией существуют», выразив надежду на то, что «они продолжат свою работу», передает РИА «Новости».

«Нужно иметь политическую волю к сотрудничеству по сирийскому урегулированию, пока этого сотрудничества нет», – резюмировал Дмитрий Песков.

Просьбу прокомментировать высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости сотрудничества США и России по общим вопросам пресс-секретарь российского президента переадресовал в МИД.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон недобросовестно трактует договоренности с Россией по Сирии, а заверения США, будто основной целью является победа над ИГ*, становятся все более расплывчатыми. До этого Лавров заявил, что нового железного занавеса между Москвой и Вашингтоном нет.