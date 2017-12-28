Источник: Средства выведения при запуске ангольского спутника сработали штатно

Ракета-носитель «Зенит» и разгонный блок «Фрегат» при запуске ангольского спутника «Ангосат» сработали штатно, к ним вопросов нет, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Есть предварительное заключение, что к средствам выведения вопросов нет», – передает ТАСС сообщение источника.

«Разгонный блок «Фрегат» сработал штатно, и есть все подтверждения, что космический аппарат находится на целевой орбите», – добавил он.

Напомним, американские средства контроля космического пространства подтвердили, что первый ангольский спутник «Ангосат» не упал и находится на орбите.