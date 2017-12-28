Арестован фигурант дела о взятке в 1 млн рублей на космодроме Восточный

Арестован бывший главный инженер фирмы, которая работала на космодроме Восточный, он обвиняется в получении взятки в 1 млн рублей, сообщают Благовещенский городской суд и СУ СК по Амурской области.

По версии следствия, глава одного из предприятий-подрядчиков заплатил обвиняемому Варганову А.Ю. «за беспрепятственное подписание акта выполненных работ», передает РИА «Новости».

Задержали Варганова в Москве. Он проходит по делу о получении взятки в крупном размере. Он арестован до 26 февраля. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.