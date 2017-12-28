Дети пострадали в результате стрельбы у школы в Турции

Стрельба произошла у школы в турецком Газиантепе, пострадали пять школьников в возрасте от 10 до 17 лет, сообщают СМИ.

Всего пострадали шесть человек, они госпитализированы, их жизни находятся вне опасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

Телеканал сообщает, что 56-летний мужчина во время свадьбы начал стрелять из помпового ружья по детям, которые играли в футбол у школы. Источник в местной администрации сообщил, что мужчина уже находился в розыске за шесть преступлений.

Полиция проводит операцию по его задержанию.