Курды обвинили Анкару в попытке сорвать конгресс сирийского нацдиалога

Турция хочет сорвать проведение конгресса сирийского национального диалога в Сочи, заявил командир Курдских сил самообороны Сепан Хамо.

По его словам, хотя Турция и возражает против участия сирийских курдов, «155 делегатов от северо-восточного региона Сирии, где проживают преимущественно курды, будут присутствовать на этом форуме», передает ТАСС со ссылкой на Firat.

Хамо заявил, что Турция стремится сорвать проведение конгресса, «используя вопрос об участии в нем сирийских курдов». Хамо заявил, что курды, являющиеся основой «Сил демократической Сирии», контролируют более четверти Сирии.

Он подчеркнул, что курды «на 100%» выполнили задачу по борьбе против террористической организации «Исламское государство*», при этом они «сражаются за интересы всех народов Сирии». Хамо сказал, что 2018 год станет в Сирии годом конфронтации с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра».