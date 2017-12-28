Изъятый из семьи трехлетний мальчик умер в больнице в Пермском крае

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае рассказала о ситуации с изъятием из семьи детей, один из которых скончался в больнице.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка сообщили, что трехлетний мальчик умер 16 декабря. Двое других детей возвращены матери, передает ТАСС в среду.

Изъятие детей было признано «неправомерным и необоснованным».

Детей изъяли в августе. Они находились в Центре помощи детям, затем в семейно-воспитательной группе. 11 декабря одному из детей стало плохо после падения. Его поместили в реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, «все специалисты краевой детской больницы говорят, что такого спонтанного остеомиелита они не видели несколько десятков лет».

Открыто уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, в январе президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей.