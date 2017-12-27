Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Петербурге

В результате взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге пострадали 10 человек, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

НАК сообщил, что взрывное устройство было помещено в камеру хранения и сработало около 18.45. Ситуация со взрывом находится под контролем НАК, передает ТАСС.

В городском комитете по здравоохранению уточнили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной сообщили, что четверо пострадавших доставлены в Мариинскую больницу. Одного из них могут выписать уже в среду.

Митянина сообщила, что еще четверо пострадавших доставлены в Александровскую больницу. Трое из них в удовлетворительном состоянии, один – в состоянии средней тяжести.

«Пятый канал» сообщил, что еще двое пострадавших госпитализированы в Елизаветинскую больницу.

Рядом с местом взрыва находились не только покупатели, но и сотрудники магазина, сообщил представитель пресс-службы Х5 Retail Group. По его словам, речь идет о трех кассирах и двух сотрудниках торгового зала. Женщина-кассир доставлена в больницу, остальные работники от госпитализации отказались.