Очевидцы взрыва в Петербурге рассказали подробности ЧП

В результате взрыва в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге в супермаркете вышибло двери и обрушился потолок, сообщили очевидцы происшествия.

«Мне позвонила мама, она сказала, что находится на улице, прозвучал очень громкий взрыв и ее оглушило. Взрывной волной вышибло двери, и в стене образовалась дыра, через которую она вместе с кассиром выбежала на улицу. Много людей кричали, были в крови. От взрыва также обрушился потолок, – сообщила дочь одной из посетительниц «Перекрестка», передает 78.ru.

«Раздался громкий хлопок, мы сначала подумали, что это салют. Потом у магазина появилась «скорая», пожарные, полиция. Было очень много машин экстренных служб. Место оцепили», – рассказала Анастасия Филин, живущая рядом с магазином.

«Там была моя мама, она была в театральной кассе. Ее откинуло взрывной волной или оглушило, я точно не поняла. Она выбежала, позвонила, сказала, что народ выбегает. Взрыв был очень сильный, двери повыбивало, как я поняла, многие в крови были», – рассказала «Рент-ТВ» жительница Петербурга.

Другая петербурженка пришла на место взрыва с девятилетней дочкой, чтобы помочь пострадавшим. «Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем», – сказала жительница города Марина, передает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что на месте взрыва были найдены поражающие элементы. Силу взрыва оценили в 200 грамм тротилового эквивалента. Следователи квалифицировали взрыв как покушение на убийство двух или более лиц.

Напомним, взрыв произошел в среду вечером в магазине «Перекресток» на севере Петербурга. По разным данным, пострадали от четырех до 10 человек, четверо в больнице. 50 человек было эвакуировано.