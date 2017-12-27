Путин встретился с экс-губернаторами и их преемниками

Президент России Владимир Путин встретился с избранными 10 сентября 2017 года главами регионов, врио высших должностных лиц субъектов и отправленными в отставку руководителями областей; в ходе встречи обсуждалась необходимость преемственности в работе.

«Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл. Это, во-первых, демонстрация преемственности. Новые руководители могут опираться и развивать все те достижения, которые были до них», - передает его слова ТАСС.

Путин напомнил, что однажды один из бывших глав субъектов пообещал не вмешиваться в дела своего преемника. Президент отметил, что это с одной стороны хорошо, так как «новоизбранный руководитель несет всю ответственность за свою работу», однако у него должна быть возможность опираться на опыт предшественника.

Путин выразил уверенность в том, что преемственность будет обеспечена по важным направлениям, по которым уже немало сделано в регионах, и выразил надежду «на преемственность успехов новых руководителей».

Напомним, Путин ранее объяснял причины ротации губернаторов. В этом году было две волны кадровых перестановок: в начале года сменились руководители Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, а осенью ротация коснулась Дагестана, Новосибирской, Ивановской, Омской, Орловской, Нижегородской областей и ряда других регионов.

2 ноября Путин также принимал у себя бывших региональных руководителей, поблагодарив их за работу.