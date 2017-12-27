Партия «Родина» поддержала кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд партии «Родина» единогласно поддержал кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года.

Как сообщает ТАСС, перед открытием съезда председатель партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев отметил, что под руководством Путина, российская «экономика преобразилась, стала социально ориентированной, как и написано в Конституции Российской Федерации».

В настоящее время, по совам Журавлева, Путин стоит перед «этапом прорыва».

«Должны быть внедрены цифровые технологии, развит оборонно-промышленный комплекс, армия должна укрепиться еще больше, чем сегодня. Мы должны защищать интересы Русского мира в любой точке земного шара, наши национальные интересы», – заявил Журавлев.

По его мнению, Путин – это единственный кандидат, «который может это сделать».

Журавлев добавил, что партия «Родина» выступает за предоставление российского гражданства «людям Русского мира», за отказ от минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, замену их «социальными стандартами достойной жизни».

Ранее аналогичное решение приняли партии «Гражданская платформа», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

Во вторник собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 года. 20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на выборы.