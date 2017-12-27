Эксперт назвал высоким интерес бизнеса к конкурсу «Лидеры России»

Наши работодатели постоянно говорят о такой сложности, как нехватка квалифицированных кадров, – заявил газете ВЗГЛЯД проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, комментируя речь Путина на заседании Госсовета, в которой президент потребовал улучшить кадровую работу в стране.

«Судя по тому, какое количество заявок мы получили для участия в конкурсе «Лидеры России», а их подали почти 200 тысяч человек, потребность в таком проекте очень высока. Сейчас в очных этапах задействовано около 2 700 человек, а в финал конкурса выйдет 300 человек», – заявил проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Мы видим у наших участников высокий интерес к конкурсу, большое желание продвигаться вперед, и далеко не все из них планируют связать свою судьбу с государственной службой, так как многие планируют продолжать работу в бизнесе», – добавил Комиссаров.

«Интерес есть со стороны участников, и есть явный спрос со стороны работодателей. Наши работодатели постоянно говорят о такой сложности, как нехватка квалифицированных кадров. Мы видим взаимный интерес к проектам как со стороны участников, так и со стороны работодателей: причем как из сектора госслужбы, так и крупного, среднего и малого бизнеса», – сказал собеседник.

«Еще что важно – все эти проекты, прежде всего проект «Лидеры России», который входит в линейку проектов «Россия – страна возможностей», будут функционировать в следующем году, таким образом, процесс поиска и подготовки квалифицированных кадров будет идти непрерывно», – подчеркнул Комиссаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил в среду на заседании Государственного совета. Заключительное в этом году заседание Госсовета он посвятил повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Одной из важных задач Путин назвал обеспечение бизнеса кадрами. Президент поставил задачу организовать модернизацию системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов. Ранее Путин принял ряд решений по поддержке самореализации молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стартовали проекты кадровой подготовки в сфере государственного управления («Россия – страна возможностей», «Лидеры России»), поиска и поддержки талантов в сфере культуры и искусства, в том числе – выданы гранты на творческое образование.

Путин призвал обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур, оградив от избыточных действий контрольно-надзорных органов предпринимателей, работающих в правовом поле.

Кроме того, Путин расширил понятие «благоприятный деловой климат», включив в него и современные дороги, сети, логистику. Он поручил закончить подготовку запуска механизма так называемой «инфраструктурной ипотеки».