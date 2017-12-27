Совет польского города решил оспорить декоммунизацию площади Победы

Совет города Лодзь в Польше решил оспорить в суде смену названия площади Победы на площадь Леха Качиньского, погибшего в авиактастрофе в России, сообщают местные СМИ.

Глава региона решил сменить название площади Победы в рамках закона о декоммунизации, сообщает ТАСС со ссылкой на Dziennik Lodzki. Члены городского совета считают, что площадь не подпадает под действие закона, поскольку решение присвоить ей имя Победы приняли 8 мая 1945 года, «в честь победного завершения войны с гитлеровским фашизмом».

Авторы иска сообщают, что польский Сейм провозгласил 8 мая Национальным днем победы. Противники названия «площадь Победы», представляющие правящую партию «Закон и справедливость», уверены, что старое название несет в себе пропаганду коммунизма.

Мэрия Лодзи проводит общественные собрания по вопросу названия площади. Обсуждается три варианта: вернуть площади старое название, оставить новое либо возвратить историческое наименование – Свободный рынок.

Напомним, в июне сенат Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые позволят снести 500 памятников советским воинам по всей стране.

Закон о декоммунизации был принят в Польше 1 апреля 2016 года. Согласно ему, названия дорог, улиц, мостов, площадей не могут ассоциироваться с лицами или организациями, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй.