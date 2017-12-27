Путин пообещал регионам кредиты на льготных условиях

На заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах президент России Владимир Путин сообщил, что поручает Минфину и ЦБ подготовить предложения по выдаче субъектам Федерации кредитов коммерческими банками на льготных условиях.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин на заседании Госсовета заявил, что добиться роста инвестиций в основной капитал на фоне падения этого показателя в среднем по стране смогли 20 регионов России, причем в 10 субъектах данное повышение составило почти 40%.