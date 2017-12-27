Путин призвал избавиться от «серой зоны» в экономике

На заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от «серой зоны» в отечественной экономике.

«Нам нужно избавиться от этой «серой зоны». Я согласен с тем, что, чтобы избавляться, нужно применять не только репрессивные меры, силой заставлять работать «вбелу», нужно условия создавать», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства отметил, что это зависит и от кабмина, но «не меньше зависит и от того, что происходит в регионах России».

«Собственно, мы так и пытаемся делать», – добавил Владимир Путин.

До этого на заседании Госовета он сообщил, что многое в инвестиционной динамике субъектов зависит от региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%, «при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал».