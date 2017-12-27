Захарова ответила решившим завести кота для защиты от «русокрыс» украинским дипломатам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила коллегам из украинского дипломатического ведомства, сообщившим, что в министерстве поселился кот Амбассадор, который будет защищать Киев от «русокрыс».

Захарова процитировала сообщения СМИ, согласно которым, в здании МИД Украины поселится кот Амбассадор, который «будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки».

«Украинско-кошачьи интересны?.. Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет?» – написала Захарова в Facebook, комментируя сообщения о поселившемся в ведомстве коте.

Она также предупредила украинских дипломатов, что переживать уже «поздно», поскольку «исход крыс не за горами».

«Вы уверенно идете ко дну, раз одна надежда на котов, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. С другой стороны, лучше охарактеризовать состояние дел на Украине, чем придумать образ кота, продвигающего на мировом рынке молоко, невозможно. Сколько там этого молока до мирового рынка дойдет – одному коту известно», – написала Захарова.

Слова директора политического департамента МИД Алексея Макеева о «русокрысах» она назвала «тупым и бессмысленным национализмом».

Кроме того, к посту она прикрепила видео того, как кот убегает от крысы, добавив, что именно так будет действовать поселившийся в украинском МИД Амбассадор.