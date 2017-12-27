Обокравшего помощника Кадырова туляка нашли в Москве за несколько часов

Менее суток понадобилось сотрудникам полиции, чтобы задержать 51-летнего безработного из Тульской области ограбившего помощника главы Чечни Хасайна Кадырова.

Как сообщает агентство «Москва», помощник главы Чечни Хасайн Кадыров обратился в полицию и рассказал, что около 23.00 26 декабря на Ленинградском проспекте неизвестный разбил стекло в его автомобиле Mercedes и похитил деньги и гаджеты стоимостью около 650 тыс. рублей.

Злоумышленника задержали через несколько часов на улице Петрозаводская. Он сознался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело.