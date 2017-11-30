Поезд застрял в тоннеле «салатовой» ветки метро Москвы

Поезд сломался и застрял в тоннеле «салатовой» ветки столичного метро, сообщил источник в экстренных службах.

Движение остановлено между станциями «Дубровка» и «Чкаловская» в сторону центра, поезда идут с увеличенными интервалами, передает РИА «Новости».

В то же время в Telegram-канале Московского метрополитена сообщается, что движение на Люблинско-Дмитровской линии уже вводится в график.

Ранее падение пассажира на пути привело к сбою движения на «серой» ветке метро столицы.