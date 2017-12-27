На участке Киевского направления МЖД приостановлено движение

Железнодорожники по техническим причинам приостановили движение пригородных поездов на участке Апрелевка – Селятино – Бекасово Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

«В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов на участке Апрелевка – Селятино – Бекасово на Киевском направлении Московской железной дороги. По предварительной информации, произошел излом токоприемников у двух пригородных и одного пассажирского поезда», – передает ТАСС сообщение МЖД.

Сообщается, что в связи с инцидентом были увеличены интервалы движения на Киевском направлении. На месте аварии работают восстановительные бригады.

«Пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, проследуют до станции Апрелевка, в обратном направлении – до станции Бекасово», – сообщили в МЖД.

Напомним, ранее на павелецком направлении МЖД электричка столкнулась с легковушкой.