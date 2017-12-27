Из Бутырского суда во время оглашения приговора сбежал рецидивист

Ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество Вячеслав Капитонов сбежал из здания Бутырского суда Москвы, где ему должны были огласить приговор, и был объявлен в розыск, сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.

«Басманный суд должен был рассмотреть накануне уголовное дело в отношении неоднократно судимого за кражу и мошенничество Вячеслава Капитонова, но в связи с тем, что в процессе он так и не появился, хотя был доставлен принудительно, суд приостановил производство по его делу и объявил подсудимого в розыск», – передает ТАСС слова Исаевой.

Она добавила, что, скорее всего, в день побега мужчине могли вынести приговор по статье «Кража». Капитонов пришел на очередное заседание суда, а затем пропал. При этом паспорт мужчины остался у сотрудников суда.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку в связи с побегом обвиняемого в причинении вреда здоровью из зала Нагатинского суда.