Бензовозы пытаются пробиться в занесенный снегом район на Сахалине

Колонна бензовозов с дизельным топливом пробивается через снежные заносы в Углегорский район, где на некоторых котельных заканчивается топливо и объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в правительстве Сахалинской области.

«Колонна автоцистерн доставит более 160 тонн дизельного топлива в Углегорский район, оставшийся из-за сильного циклона без устойчивого автомобильного сообщения. В топливе нуждаются коммунальные объекты и транспорт», – передает «Интерфакс» сообщение правительства.

Перед колонной поставлена задача в первую очередь довезти топливо на котельную в селе Бошняково, где проживает 800 человек и топлива осталось только на сутки.

Кроме того, необходимо пополнить запасы на автозаправках и угольных предприятиях района.

Утром в среду бензовозы прибыли в село Ильинское Томаринского района. До конечной точки маршрута – города Углегорска, как предполагается, автопоезд доберется вечером в среду.

Тем временем пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила, что спасательные формирования готовятся ко второму удару обширного тихоокеанского циклона.

«Во время действия циклона спасатели будут осуществлять патрулирование автодорог и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств. Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая. Такие пункты в случае необходимости будут развернуты на автодорогах федерального и местного значения», – передает ТАСС сообщение спасателей.



Как сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 28 декабря на Камчатку начнет снова оказывать влияние обширный тихоокеанский циклон. Основной удар стихии примут на себя Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы.



«28 декабря в этих районах ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем, от умеренных до сильных. Скорость ветра составит 6–16 метров в секунду, на восточном побережье 27 метров в секунду, метель», – сообщили в ведомстве.



Циклон продержится в регионе вплоть до 30 декабря.

Напомним, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха по всей России в последнюю неделю 2017 года будет аномально теплой и превысит норму на 8–10 градусов.