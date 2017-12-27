Моралес: Гватемала продала свое достоинство США

Решение властей Гватемалы, которые вслед за Соединенными Штатами перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, – это «полнейшее издевательство над международным сообществом», заявил президент Боливии Эво Моралес.

«Мы сожалеем, что некоторые правительства продают свое достоинство империи, чтобы не потерять крохи помощи от USAID (Агентства США по международному развитию)», – передает РИА «Новости» сообщение Моралеса, опубликованное в микроблоге лидера Боливии в Twitter.

В воскресенье президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в воскресенье о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива, последовав примеру Вашингтона.

Ранее Эво Моралес называл американского президента Дональда Трампа «единственным деспотом в мире», а также советовал ему обратиться к психиатру.