Глава Генштаба раскрыл подробности переброски войск в Сирию в 2015 году

Переброска российских войск в Сирию осенью 2015 года проходила максимально скрытно и продолжалась на протяжении месяца, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

На аэродроме Хмеймим было сосредоточено 50 единиц авиационной техники, рассказал Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что «обеспечивающая составляющая» потребовала больше времени, чем перегруппировка, которая осуществлялась без привлечения внимания. «Пришлось создавать инфраструктуру, систему всестороннего обеспечения, включая материально-техническое», – сказал генерал.

По его словам, эта операция тщательно планировалась, были учтены все вопросы и определены необходимые силы и средства.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия начала формирование постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии, где останутся два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.