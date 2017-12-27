Россия призвала Запад не повторять ошибок Наполеона

Посольство России в США призвало Запад «учить историю» и не повторять ошибок французского императора Наполеона Бонапарта, пытавшегося завоевать Россию в начале XIX века.

«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии», – говорится в сообщении на странице российской дипмиссии в Twitter. Отмечается, что «очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров».

Публикацию сопровождают хештэги «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки», а также репродукция картины художника Иллариона Прянишникова «В 1812 году» (1874) с изображением пленных французских солдат, бредущих по снегу под конвоем русских крестьян.

On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7 — Russia in RSA(@EmbassyofRussia) 26 декабря 2017 г.

Армия Наполеона, насчитывавшая более 600 тыс. человек, вторглась в Россию 24 июня 1812 года и была разбита, ее остатки через полгода покинули Россию.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что Наполеон «привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению».