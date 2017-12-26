В Мурманской области и Карелии появились новые акушерские пункты

В поселке Сяпся Пряжинского района Карелии и поселке Ура-Губа Мурманской области открылись новые фельдшерско-акушерские пункты.

В министерстве здравоохранения Карелии сообщили ИА REGNUM, что ко вторнику, 26 декабря, удалось завершить монтаж очередного модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), средства на который выделены из регионального бюджета.

Кроме того, ФАПы открылись в поселках Кепа, Ихала, Куликово, Элисенваара, Огорелыши, а также в деревне Авдеево.

В поселке Сяпся проживают 250 человек, 50 из них – дети. В дачный сезон население увеличивается втрое. Раньше пациенты пользовались старым зданием, приспособленным из конторы леспромхоза, которое износилось на 100%. ФАП в этом населенном пункте обслуживают фельдшер Инна Блезгиева и медсестра Вера Анкудинова.

В торжественной церемонии открытия ФАПа приняли участие министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев, замминистра здравоохранения региона Сергей Мазырко, депутат заксобрания Карелии Ольга Шмаеник, глава Пряжинского района Тойво Саволайнен.

Глава регионального минздрава сообщил, что к 2020 году в Карелии планируют открыть еще 18 ФАПов в отдаленных населенных пунктах. По его словам, в этом году из республиканского бюджета выделены 31 млн рублей на шесть модульных ФАПов.

Отмечается, что новые помещения доступны для инвалидов и маломобильных граждан, они оснащены современным медицинским оборудованием.

Жители поселка Ура-Губа Мурманской области до открытия нового ФАПа пользовались ветхим зданием на Рыбацкой улице. Помещение не соответствовало санитарному и градостроительному законодательству.

На церемонию открытия фельдшерско-акушерского пункта пришли заместитель губернатора области Инна Погребняк, министр областного здравоохранения Валерий Перетрухин и руководство района и Кольской ЦРБ. По результатам работ были перепланированы внутренние помещения Кольской центральной районной больницы, заменены окна и двери, отремонтированы полы, стены и потолки, смонтированы современные инженерные системы.

Общая площадь ремонтируемых помещений составила около 77 квадратных метров, на работы потратили около 3 млн рублей.

По данным Министерства здравоохранения России за 2017 год, в общей сложности введено в эксплуатацию 380 новых фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.