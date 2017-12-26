В СК рассказали, почему Серебренникова не пустили на премьеру «Нуреева»

Режиссера Кирилла Серебренникова не отпустили из-под домашнего ареста на премьеру спектакля «Нуреев» в Большом Театре по решению следователя, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, такое решение принимается как правило из-за того, что этом может «повредить интересам следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить какие-то доказательства», передает «Интерфакс».

Премьера постановки «Нуреев» состоялась в Большом театре 9 и 10 декабря. Режиссер постановки и автор либретто Кирилл Серебренников не присутствовал на премьере, так как находится под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве.

Власти неоднократно подчеркивали, что в этом деле нет «зажима искусства», а вопросы есть в связи с расходованием бюджетных средств.