Эксперт назвала «естественной» поддержку Путина со стороны женского электората

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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          Эксперт назвала «естественной» поддержку Путина со стороны женского электората

          26 декабря 2017, 19:55

          Текст: Алексей Нечаев

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          Актив гражданских, общественных и благотворительных организаций составляют, как правило, женщины старше 35 лет. У них, зачастую, к этому возрасту уже есть подросшие дети; они понимают, от чего зависит судьба страны и какой они хотели бы видеть ее для своих детей, - пояснила газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя гендерный состав инициативной группы, поддержавшей выдвижение Путина на президентские выборы.

          «Это же инициативная группа, а инициативные у нас прежде всего женщины. Социологически считается, что актив гражданских, общественных и благотворительных организаций составляют, как правило, женщины старше 35 лет. У них, зачастую, к этому возрасту уже есть подросшие дети; они понимают, от чего зависит судьба страны и какой они хотели бы видеть ее для своих детей. Поэтому, тот факт, что выдвижение Путина поддержало значительное число женщин – это естественно», – заявила газете ВЗГЛЯД кандидат политических наук, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

           «Те тезисы, которые предлагает Путин и которые были озвучены, касаются будущего, молодежи и гражданского участия - в формулировке и реализации необратимых изменений, которые происходят в нашем обществе.  Все это очень близко активным женщинам: и тем, у кого есть дети; и тем, кто строит карьеру; и тем, кто реализует какие-то проекты в социальной сфере, – подчеркнула Соколова. - Можно сказать, что Национальная стратегия в отношении женщин работает, и это очень прогрессивный шаг для нашей страны».

          Как отмечают эксперты, в составе поддержавшей выдвижение Путина инициативной группы оказалось более четверти женщин. Можно сказать, что – вопреки тому, что уверяли злые языки - Путин не утратил популярности у женской части электората, а даже наоборот - его наращивает. Национальная стратегия в интересах женщин на 2017 - 2022 годы начинает работать, и Путин продолжает следить за соблюдением гендерного баланса в политике.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

          Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. «На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек», – цитирует РИА «Новости» руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, которую избрали председателем инициативной группы.

          Секретарем группы избрали главу организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. После этого инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

          В группу также вошли депутаты и ветеран советского хоккея хоккеист Владислав Третьяк, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, депутат Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, депутат Николай Валуев, издатель Константин Рыков, певица Валерия и модельер Валентин Юдашкин.

          Как известно, согласно статье 34 закона «О выборах Президента РФ» для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом. Избиратель может входить только в одну группу избирателей.

          В группу поддержки Путина к середине дня в понедельник вошло 710 человек. Если разбить ее по гендерному признаку, то в ней окажется 508 мужчин и 202 женщины. А если по возрастному, то моложе 35 лет оказалось 76 человек. Старше 65 лет - 118 человек. Больше всего оказалось представителей среднего возраста -  516 чел.

          В группе представлены все 85 субъектов России – так, по 10 человек записались и от Крыма, и от Севастополя. В группу также 27 сенаторов и более сотни (115 чел.) депутатов Госдумы. В их числе от «Единой России» 105 депутатов (61 избранные по одномандатным округам, 54 в составе списка), от «Справедливой России»  - 8 депутатов (5 избраны по одномандатным округам, 3 в составе списка). От партии «Гражданская платформа» в группу вошел депутат Госдумы Шайхутдинов, а  от «Родины» депутат Журавлев, а также представители партий «Патриоты России» и «Трудовая партия России». Команда Putin Team представлена 7 гражданами.

          Из Общественной палаты России в группу записалось 14 человек, а от общественных палат субъектов РФ  - 9 человек. Вступил в группу 131 представитель разных общественных объединений, 103 депутата из региональных парламентов, 27 спортсменов, 89 представителей бизнеса и промышленности, 35 медиков, 10 представителей армии. В группу вошли 37 деятелей искусства, 21 ученый, 25 представителей кино и эстрады, а также 67 представителей сферы образования.

          Так, например, из деятелей культуры в поддержку Путина выступили гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, актер Михаил Боярский, артист Иосиф Кобзон, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, композитор и продюсер Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев и другие деятели культуры.


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