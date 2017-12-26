Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии удовлетворил апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа, пересмотрев вердикт Апелляционного суда страны, разрешившего его экстрадицию в США, сообщили адвокаты бизнесмена.

«Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Напомним, 21 февраля суд в Вене отменил решение об отказе в экстрадиции бизнесмена в США. В тот же день Фирташ был задержан в Вене по запросу Испании. После этого суд Вены вынес постановление освободить его, но 24 февраля Фирташа вновь задержали.

В феврале земельный суд Вены отклонил ходатайство городской прокуратуры о временном содержании под стражей Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.