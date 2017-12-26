Эксперт назвал задачей Путина «обеспечивать баланс различных общественных сил»

Решение Владимира Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца исходит из той логики, что он президент всех россиян, а не какой-то отдельной партии, отметил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, комментируя решение инициативной группы поддержать выдвижение Путина на президентские выборы.

«Часто очень упреки раздаются с самых разных сторон. Либералы говорят: «Ну как же так, сколько можно терпеть всевозможных патриотов и прочих?» Патриоты говорят: «Когда же настанет конец всем агентам Запада?» Коммунисты говорят: «Почему он до сих пор не устроил 1937-й год, как Сталин?». Каждый просит какого-то своего радикального решения вопроса, но задача президента состоит в том, чтобы обеспечивать баланс различных общественных сил, – заявил политолог ИА REGNUM. – Только устойчивое общество может сохраниться. Как бы разные политические силы ни относились друг к другу и как бы ни спорили по разным политическим вопросам, они должны понимать, что для общества нужны и они, и их противники. Эту точку зрения всегда исповедовал Путин».

Однако, по мнению эксперта, этому балансу мешают радикалы, которые нарушают его и стремятся быть единственными на всем белом свете. «С такими радикалами и несистемщиками Российской Федерации не по пути, – констатировал Матвейчев. – В инициативной группе, выдвинувшей Путина, достойны быть здоровые силы, которые служат России, но признают, что другие точки зрения тоже имеют право на существование».

Напомним, во вторник в Москве собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

Как сообщает ТАСС, это решение было принято на мероприятии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. «На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек», – цитирует РИА «Новости» руководителя центра одаренных детей «Сириус» Елену Шмелеву, которую избрали председателем инициативной группы.

Секретарем группы избрали главу организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову. После этого инициативная группа проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

В группу также вошли актер Михаил Боярский, депутаты и ветеран советского хоккея хоккеист Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, певица Полина Гагарина, сенатор Светлана Журова, депутат Артур Чилингаров, сенатор Алексей Пушков, артист Иосиф Кобзон, депутат Николай Валуев, издатель Константин Рыков, певица Валерия и модельер Валентин Юдашкин.

Во время собрания группы выступили несколько делегатов, которые призвали поддержать выдвижение действующего президента и объяснили, почему доверяют именно ему. Секретарь собрания инициативной группы – руководитель общественной организации «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова рассказала, как вместе с Путиным участвовала в шествии «Бессмертного полка».



«Я помню, как мы вместе с ним шли на шествии «Бессмертного полка». Это было не шествие для галочки, было видно, что президент чувствует, сопереживает... Он погрузился в эту атмосферу единения, – сказала Амельченкова. - Это сложно объяснить словами, это нужно просто почувствовать... и сегодня в этом зале сидит огромное количество единомышленников, людей разных возрастов, разных профессий и мне кажется, что мы все вместе, вместе с президентом откроем новую страницу в истории нашей страны».