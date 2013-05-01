Артемий Лебедев потребовал уволить авторов изощренного оскорбления

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что не обижается на коллег, которые позволяют себе оскорбления в его адрес. Однако компании не должны становиться заложниками «приколюх», авторы которых должны быть уволены.

В социальных сетях дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с календарем «Газпром нефть», в углу которого был размещен QR-код с оскорблениями в его адрес. При сканировании кода появляется надпись «артемий лебедев ****** и *******» (лицо нетрадиционной сексуальной ориентации).

«Вообще у меня нет никаких претензий. Это круто и прикольно, хотя и непрофессионально со стороны подрядчика. Я готов ко встрече со своими поклонниками во всех форматах. А Газпром и Пулково – любимые клиенты нашей студии уже много лет. И если мне ***** (все равно), когда лично меня *******(оскорбляют), то уважаемые компании не должны становиться заложниками приколюх, которым место в каментах. Поэтому, хотя лично мне приятно находить такие пасхалки, их авторы должны быть уволены с особым цинизмом и поражением в правах», – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Напомним, в декабре у «Газпром нефти» вышел календарь, посвященный марке «ДизельОпти». Оскорбление обнаружил один из пользователей сайта Pikabu, указав на ошибку, попросил проверять работу исполнителей (осторожно, по ссылке – нецензурная лексика). Разработкой календаря занималось агентство RedArt, представители которого назвали ошибку в дизайн-макете самовольным действием сотрудника.

«Приносим свои извинения уважаемому коллеге А. Лебедеву и Заказчику. Партия календарей будет отозвана и заменена на корректную. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», – сообщили в компании RedArt.

Лебедев сообщил, что он получил письмо с извинениями от службы по связям с общественностью ООО «Газпромнефть-Центр».

Дизайнер напомнил похожую историю в 2013 году, когда в новом терминале Пулкова тестировали пассажиропотоки: «тестовым пассажирам выдавали посадочные, где под логотипом Аэрофлота было написано «******** (обманываем) только Тему».