Умер генконструктор подлодок «Гранит» и «Антей»

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер Игорь Баранов, генеральный конструктор многоцелевых атомных подлодок (АПЛ) проектов 949 («Гранит») и 949А («Антей»), сообщили в ЦКБ «Рубин».

По словам представителя ЦКБ, Баранов до последних дней работал на предприятии, занимаясь проектом модернизации подлодок «Антей», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Баранов участвовал и в реализации одной из первых АПЛ проекта 675.

Игорь Баранов родился 29 июля 1932 года в Ташкенте. В ЦКБ работал с 1956 года. В 2005 году стал доктором технических наук, в 2006 году – профессором. В 2002 году награжден почетной грамотой правительства страны.