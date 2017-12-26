Путин потребовал завершить исполнение майских указов

Президент Владимир Путин на итоговом заседании российского правительства заявил о необходимости завершить исполнение майских указов.

В ответ глава российского правительства Дмитрий Медведев заверил президента, что кабмин сделает все для завершения реализации майских указов, передает РИА «Новости».

В середине декабря Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал, как оценивает процесс исполнения майских указов.

Президент подчеркнул, что «примерно 93-94% заявленных целей исполнены». Он также выразил уверенность, что в 2018 году эти целевые показатели будут полностью достигнуты.

В мае Путин, обращаясь к губернаторам, предостерег глав регионов от попыток обманом отчитаться о выполнении майских указов.