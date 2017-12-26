Путин назвал главную нерешенную проблему в России

Президент России Владимир Путин считает главной проблемой большое число людей в стране с доходами ниже прожиточного минимума.

Путин также заявил о том, что нужно «таргетировать бедность», сообщает ТАСС. Президент потребовал от правительства выдержать планы по уровню зарплат в бюджетной сфере.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев называл падение доходов жителей страны «одной из самых кричащих проблем современной экономики».