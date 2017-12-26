Непрошедших аттестацию полицейских на Украине принудительно отправили в Донбасс

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что непрошедшие аттестацию полицейские, восстановленные в должностях по суду, принудительно направлены в Донбасс.

«Общее количество восстановленных сотрудников полиции, согласно решению суда, около 2,5 тысяч. Так как решение суда обязательное, мы его исполнили немедленно. Тем не менее, мы обязаны были обеспечить им стажировку без отрыва от рабочего процесса. Поэтому мы предложили им всем пройти стажировку на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях», – сообщил Князев, передает ТАСС.

Он также добавил, что часть полицейских отказалась ехать на территорию ДНР и ЛНР, за что были «безальтернативно» уволены. По словам Князева, остальные служат в Донбассе.

В 2016 году сообщалось, что после переаттестации на Украине уволили 26% полицейских начальников. Переаттестация сотрудников проводилась с 2014 года в рамках реформы МВД Украины.