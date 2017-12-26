Путин рассказал школьникам об отношении к оппозиции

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками Общероссийской елки в Кремле, признавшись школьникам, что к «здравой оппозиции» относится «положительно», а любимым городом назвав Санкт-Петербург.

Путин встретил школьников на Соборной площади Кремля, где после представления в Государственном Кремлевском дворце ребята водили хоровод вокруг новогодней ели. Увидев президента, они обступили его и задали ему вопросы – про праздники, увлечения, его работу, передает ТАСС.

«А как Вы относитесь к оппозиции?» - выкрикнул один из школьников.

«Положительно. К здравой», - ответил президент.

Еще один участник елки спросил, сложно ли управлять такой большой страной. Путин со смехом ответил, что «такой страной, как наша, не трудно».

Также у президента спросили, какой у него любимый город, на что тот ответил, что им является город, в котором он родился и вырос - Санкт-Петербург.