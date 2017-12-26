Умер основатель Aviasales

Основатель портала по поиску авиабилетов Aviasales Константин Калинов умер в Москве утром во вторник, 26 декабря, в возрасте 40 лет, сообщили представители компании.

Причину смерти в компании не сообщили, отметив, что Калинов скончался примерно в 9.30 мск. В то же время портал TJ со ссылкой на близких друзей предпринимателя сообщает, что Калинов умер после продолжительной болезни.

Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. Он закончил факультет подготовки оперативных сотрудников академии МВД, где получил диплом юриста. Первым интернет-проектом Калинова был сайт по продаже эротических фотографий, на основе которого позже была запущена партнерская сеть, пишет vc.ru.

В 2007 году Калинов запустил блог, на котором в том числе аккумулировал спецпредложения авиакомпаний. На основе его был запущен поисковик билетов Aviasales. В 2011 году Калинов передал руководство проектом Максу Крайнову, став вице-президентом по продуктам, а затем – руководителем маркетинга сервиса. Калинов отошел от операционной деятельности Aviasales в конце 2016 года.