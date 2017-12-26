Памфилова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на Украине

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК пока не знает, смогут ли россияне, живущие на Украине, проголосовать на выборах президента в 2018 году.

«Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, поскольку это зависит не от меня и даже не от нашего МИД. Я не знаю, кто сейчас сможет ответить определенно по этому или по каким-либо другим аспектам относительно ситуации, которая сложилась на Украине», – цитирует ТАСС Памфилову.

Также она сообщила, что ЦИК России не станет приглашать наблюдателей от украинского Центризбиркома на выборы президента России.

Памфилова также заявила, что уровень отношений России и Украины не позволяет странам обмениваться наблюдателями.

«Вы сами понимаете, это было бы лукавство, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы на Украину. Это нереально», – ответила она на вопрос, направит ли ЦИК приглашение наблюдать за выборами украинским коллегам, передает РИА «Новости».

Памфилова добавила, что ведомство посылало в украинский ЦИК приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях в Москве, но ответа не было.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта.