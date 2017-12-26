Подведены итоги конкурса «Лидеры России» в СКФО

В регионах Северо-Кавказского федерального округа подвели итоги Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», финалистами стали 30 человек, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который состоялся в Пятигорске.

Из 30 финалистов Северо-Кавказского федерального округа 19 человек представляют Ставропольский край, пять человек – Республику Северная Осетия – Алания, три человека – Дагестан, два человека – Кабардино-Балкарскую республику и один человек – Чечню, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

На прошлой неделе стали известны имена финалистов конкурса из регионов Южного федерального округа.

Вскоре будут объявлены полуфиналисты из Приволжского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Конкурсанты из регионов ЦФО встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тыс. подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2 тыс. 691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая возникла по указанию президента Владимира Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.