Киевский суд разрешил сыну Авакова не носить электронный браслет

Соломенский суд в Киеве отменил обязательство Александра Авакова сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Как передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), в пятницу прокуратура просила продлить сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства, а также ношение браслета.

«Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорт для выезда за границу», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

При этом подчеркивается, что обязательства сына министра внутренних дел Украины являться к следователю по первому вызову и сообщать о месте жительства оставлены в силе.



Напомним, 31 октября сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр Аваков был задержан после обыска. Ему предъявили обвинение в коррупции, избрав меру пресечения в виде «личного обязательства».

В феврале 2016 года Александр Аваков оказывался в центре скандала с госзакупками рюкзаков для нужд МВД у фиктивной фирмы.

Сообщалось также, что 7 ноября 2017 года на заподозренного в коррупции сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра надели электронный браслет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле сына министра внутренних дел Украины.