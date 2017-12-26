ФАС занялась проверкой предлагавшего голым посетителям бесплатный обед кафе

Управление ФАС по Челябинской области проверит рекламу кафе в Златоусте, где посетителям, пришедшим голыми, обещали бесплатное питание для всей семьи.

По данным ведомства, реклама в соцсетях одного из мест общепита в Златоусте гласила : «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно! Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку».

«Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. В настоящее время проводится работа по установлению администратора группы в социальной сети и владельца заведения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Судя по рекламе кафе, посетители воспользовались предложением. В комментарии под видео админ паблика написал, что «это акция-шутка, участвовать не обязательно».

О результатах проверки сотрудники ФАС обещали сообщить в конце января 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Калининградское управление антимонопольной службы расследует так называемое унитазное дело в контексте расизма: в ведомство поступила жалоба от главы rомитета архитектуры и строительства Артура Крупина на то, что реклама унитазов унижает цветное население области.