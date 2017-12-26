Водитель въехавшего в переход автобуса ранее не привлекался за нарушения ПДД

Водитель автобуса, сбившего людей в подземном переходе на Славянском бульваре в Москве, не был замечен в нарушениях ПДД, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель Виктор Тихонов ранее не судим, на учете не состоит, к административной ответственности, согласно базам данных, не привлекался», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв.

Собеседник рассказал также, что Тихонов сейчас находится в нейрохирургии больницы им. Боткина. Врачи диагностировали у мужчины кровоизлияние в мозг. Водитель получил сотрясение головного мозга, травму грудной клетки, перелом ребер, ушиб легких и закрытую черепно-мозговую травму.

По данным источника «Интерфакс», водителю также диагностировали гипертонический криз.

«Водитель автобуса остается в сознании, с утра давал показания. При этом его состояние врачи оценивают как средней тяжести», – сказал собеседник.