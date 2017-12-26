Росгвардия отчиталась о ликвидации боевиков на Кавказе в 2017 году

В 2017 году с участием сотрудников Росгвардии на территории Северо-Кавказского федерального округа были уничтожены около 80 участников бандформирований, сообщил замдиректора ведомства Сергей Меликов.

«Удалось снизить уровень противоправной деятельности бандподполья. В результате мероприятий нейтрализовано 78 бандитов», – цитирует Меликова ТАСС.

Также он сообщил, что в уходящем году сотрудники ведомства изъяли и обезвредили более 20 самодельных бомб на Кавказе. Из них 17 были установлены и готовы к применению, передает РИА «Новости».

Напомним, 19 декабря директор ФСБ Александр Бортников заявил о практически полной ликвидации бандформирований на Северном Кавказе. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это заявление.