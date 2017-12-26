В «Финтехе» опровергли исключение Visa и Mastercard из ассоциации

Платежные системы Visa и Mastercard не исключались из Ассоциации «Финтех» (АФТ), в настоящее время с ними не заключен договор о членстве, этот вопрос будет рассмотрен в 2018 году, заявили в пресс-службе ассоциации.

«Согласно внутренним процедурам, наблюдательный совет дает рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированным членом», – сообщили в пресс-службе ассоциации, передает РИА «Новости».

Там отметили, что в отношении Mastercard и платежной системы Visa такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года. Вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году. Пока в организации состоят 23 участника.

Ранее СМИ сообщали, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, спустя примерно две недели после вступления.

Ассоциация «Финтех» создана в конце 2016 года. Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики России.



