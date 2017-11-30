На итоговом заседании РИО призвали не делить общество на красных и белых

«Подвести итоги последствий Великой российской революции – это означает перестать делить наше общество», – подчеркнул академик РАН Анатолий Деревянко, один из участников прошедшего накануне заседания Российского исторического общества. На итоговой встрече РИО, прошедшей под председательством Сергея Нарышкина, стали известны планы развития и популяризации исторической науки в будущем году.

Состоялось итоговое заседание президиума Российского исторического общества и совета фонда «История Отечества». Там были озвучены планы этих организаций на следующий год – то есть фактически планы государства, касающиеся развития и популяризации исторической науки в стране.

Среди организаций, так или иначе занимающихся вопросами истории, Российскому историческому обществу (РИО) и созданному указом президента фонду «История Отечества» принадлежит особая роль. Благодаря усилиям этих структур должно формироваться то, что называется государственной политикой в области исторической науки. Как выражался председатель РИО и фонда «История Отечества», глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, цель этих структур – объединение усилий государства и ученых для формирования общей исторической культуры.

Открывая совместное заседание президиума РИО и фонда, посвященное итогам их работы за уходящий 2017 год и планам на будущий, он констатировал, что приоритетом в работе этих организаций в этом году были события столетней давности – юбилей революции. Именно этой судьбоносной для России теме была посвящена значительная часть исследований и мероприятий – изданий книг, встреч историков, выставок, конкурсов для учителей истории и т.д. – проходивших под эгидой РИО. В следующем году одним из приоритетов будет также столетний юбилей – столетие выхода России из Первой мировой войны. Однако не обделит вниманием РИО и другие важные даты.

«В числе наших неизменных приоритетов, безусловно, переломные события Великой Отечественной войны. Ведь в наступающем году нам предстоит отметить 75-летие великих побед Красной армии, советского народа под Сталинградом и под Курском.

Конечно, следует отметить и юбилей наших выдающихся писателей Ивана Тургенева и Максима Горького», – сказал Нарышкин.

Выступавшие на заседании отмечали и другие важные даты, которым должны уделить внимание РИО и фонд – от юбилея возрождения института патриаршества до годовщины создания комсомола. Упомянувший о комсомоле академик РАН Анатолий Деревянко обратил внимание на важность выработки общей оценки к спорным событиям нашего прошлого, в частности, к гражданской войне. Он отметил, что «самое страшное – это межконфессиональные и гражданские войны». «Подвести итоги последствий Великой российской революции – это означает перестать делить наше общество на красных и белых. Должно быть понимание, что в гражданских войнах не может быть ни победителей, ни побежденных. Главное – неповторение этой трагедии», – сказал Деревянко.

В стремлении найти общие точки соприкосновения, касающиеся общего прошлого, РИО готово идти на активное международное сотрудничество. Сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, в частности, что в следующем году ожидается большая встреча историков России и Украины. Она пройдет на нейтральной территории – в Вене. В этом году, кстати, аналогичная встреча, посвященная обсуждению спорных вопросов истории двух стран (а их немало, даже если говорить только о двадцатом веке) также прошла на нейтральной территории – в Хельсинки.

На заседании особое внимание обращалось на необходимость взаимодействия академической науки и системы образования. В этой сфере в следующем году, похоже, будут большие подвижки.

Это следует со слов председателя попечительского совета фонда «История Отечества», министра образования и науки Ольги Васильевой. В частности, она выразила надежду, что РИО окажет большую помощь министерству в экспертизе исторических учебников и учебной литературы. Васильева предложила также подумать, как она выразилась, о том, «что мы нашим выпускникам о России и мире должны говорить». С ее слов следует, что скоро одиннадцатиклассники будут вновь изучать историю – сейчас ее изучение заканчивается в десятом классе. Во всяком случае, Васильева поддержала директора Института российской истории РАН Юрия Петрова, предложившего изучать историю России двадцатого века не один год, а два: в десятом и одиннадцатом классе. «Я думаю, это было бы хорошо», – сказала она. Васильева вновь напомнила о своей давней идее: введении к 2022 году обязательного ЕГЭ по истории.

«Я думаю, что это бы дало возможность потом вместе с Российским историческим обществом поговорить, конечно, о Едином государственном экзамене все-таки в перспективе. Потому что мне кажется, что, наверно, неправильно, что все страны имеют экзамен единый по истории, а мы как-то остались в стороне», – отметила Васильева. К этому времени, надо полагать, какой-то «государственный», общий подход к оценке спорных страниц российской истории будет сформулирован.