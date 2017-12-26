Роспотребнадзор назвал самый популярный детский подарок к Новому году

Самым популярным подарком для детей к Новому году в России станет одежда, сообщили по итогам анализа обращений на всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности товаров в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Основные вопросы, с которыми обращались на горячую линию, касались требований к документам, подтверждающим качество и безопасность, к условиям возврата и обмена приобретенных товаров, действующего законодательства о защите прав потребителей. По анализу обращений самым популярным подарком для детей будет детская одежда», - передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в период с 4 по 18 декабря в ведомство поступило 8,5 тыс. обращений. 1,5 тыс. из них были связаны с покупкой одежды. Второе место и 1 тыс. обращений заняли игрушки, третье место (более 900 обращений) заняли вопросы требований к качеству детской обуви.

В текущем году работа всероссийской линии стартовала 4 декабря. В связи с большим количеством обращений ее работа продлена до 28 декабря.

Напомним, ранее ВЦИОМ выяснил, что 31% россиян собираются дарить сувениры, в список того, что россияне планируют дарить на Новый год, попали также игрушки (23%), конфеты, спиртные напитки (22%), парфюмерия, косметика (21%). Вообще не будут дарить подарки 13%.